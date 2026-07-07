Saab devrait renouveler la flotte de détection de l'OTAN, le titre grimpe

L'Alliance atlantique a retenu la solution du groupe suédois pour remplacer ses capacités actuelles de détection et de contrôle aéroportés. Si le contrat reste encore à négocier, le titre Saab s'adjuge déjà plus de 4% à Stockholm.

Saab annonce que l'OTAN a sélectionné son système de détection et de contrôle aéroporté (AEW&C, Airborne Early Warning & Control) GlobalEye et qu'elle va engager des négociations formelles en vue de l'acquisition de jusqu'à 10 appareils.

A ce stade, aucun contrat n'a été signé et aucune commande n'a été reçue. Développé sur un avion Bombardier Global 6500, GlobalEye combine le radar Erieye Extended Range, plusieurs capteurs avancés et un système de commandement et de contrôle (C2, Command and Control) multi-domaine.

Le système est conçu pour assurer une surveillance de vastes zones terrestres, maritimes et aériennes et détecter notamment des aéronefs furtifs, des drones ainsi que des missiles balistiques et hypersoniques. Saab va désormais poursuivre les négociations avec l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA).