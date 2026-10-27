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Saab dévoile un nouveau radar naval Sea Giraffe AMB D
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 12:17

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Le groupe suédois présente une nouvelle génération de radar destinée à renforcer la surveillance tridimensionnelle et le suivi des cibles aériennes et maritimes dans des environnements opérationnels complexes.

Saab annonce le lancement du Sea Giraffe Agile Multi Beam D (AMB D), capable de détecter, suivre et classifier des avions, drones, missiles et navires avec ou sans équipage. Sa portée atteint 250 kilomètres pour les cibles aériennes et 50 kilomètres pour les cibles de surface.

Conçu pour les environnements maritimes exigeants, ce radar intègre des capacités avancées de résistance au brouillage ainsi qu'une architecture modulaire facilitant son intégration aux autres systèmes navals. Sa conception logicielle permet également des mises à jour continues pour répondre à l'évolution des besoins opérationnels.

Cette nouvelle version s'appuie sur une technologie de radar à balayage électronique actif, associée à une architecture logicielle modernisée et à des capacités de traitement améliorées.

A mi-séance, le titre Saab reculait de 0,5%, autour des 649 SEK.

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