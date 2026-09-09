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Saab décroche une commande de 2,9 MdsSEK pour le futur système de combat aérien
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 17:54
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Le groupe suédois de défense poursuivra jusqu'en 2028 ses travaux de développement technologique pour le compte de l'administration suédoise du matériel de défense.

Saab annonce avoir reçu une commande d'environ 2,9 milliards de couronnes suédoises (environ 260 MEUR) de la Swedish Defence Material Administration (FMV), l'administration suédoise du matériel de défense, pour poursuivre les travaux conceptuels sur le futur système de combat aérien.

Le contrat couvre la période 2026-2028 et comprend des options pour 2029 et 2030. Les travaux porteront sur le développement et la démonstration de nouvelles technologies, notamment au moyen de démonstrateurs en vol et au sol.

Le programme comprend également des études avancées et le développement de concepts pour des systèmes pilotés et non pilotés. Il vise à renforcer les capacités suédoises dans plusieurs domaines, dont l'intégration de systèmes, l'autonomie, la propulsion et le développement numérique.

Cette commande fait suite aux contrats conclus en 2024 et 2025.

Le titre Saab reculait de 0,5% en toute fin de séance à Stockholm.

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