Saab décroche un contrat de 1,2 MdSEK pour renforcer la défense aérienne suédoise

Le groupe fournira des capteurs et systèmes de commandement destinés aux brigades de l'armée suédoise, avec des livraisons prévues à partir de 2029.

Saab annonce avoir reçu une commande de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) d'une valeur d'environ 1,2 milliard de couronnes suédoises (environ 110 MEUR) pour la fourniture de capteurs et de systèmes de commandement et de contrôle destinés à une solution de défense aérienne terrestre.

Les livraisons sont prévues entre 2029 et 2030. Ce contrat s'inscrit dans la continuité des précédentes livraisons réalisées pour FMV et vise à renforcer les capacités de défense aérienne terrestre de la Suède.

La solution doit améliorer la capacité des forces à détecter et contrer des menaces aériennes avancées. Elle repose notamment sur le radar de surveillance Giraffe AMB et sur un système intégré de commandement et de contrôle, permettant une meilleure compréhension de la situation aérienne et une réaction plus rapide face à l'évolution des menaces.

Malgré cette annonce, le titre recule de 2% à Stockholm.