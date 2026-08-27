Saab décroche un accord pluriannuel aux Pays-Bas autour du camouflage

Le groupe de défense suédois équipera des véhicules de l'armée royale néerlandaise avec son système de camouflage mobile Barracuda.

Saab annonce la signature d'un accord à long terme avec le ministère néerlandais de la Défense portant sur son système de camouflage mobile Barracuda. Le groupe a également reçu une première commande, dont les livraisons interviendront au cours des prochaines années.

Cette commande initiale concerne les véhicules Fennek et Panzerhaubitze actuellement exploités par l'armée royale néerlandaise. L'accord, conclu pour plusieurs années, permettra aux Pays-Bas de passer de nouvelles commandes et prévoit des options pour équiper d'autres types de véhicules à l'avenir.

Le système Barracuda est conçu sur mesure pour chaque véhicule et peut être décliné en configurations adaptées aux environnements forestiers, urbains ou arctiques.

En début de matinée, le titre Saab reculait de près de 0,5% à la Bourse de Stockholm.