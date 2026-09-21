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Saab choisi pour le contrôle aérien de l'aéroport de Stockholm-Västerås
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 13:43
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Saab annonce avoir été choisi pour installer et exploiter le système de contrôle aérien à distance de l'aéroport de Stockholm-Västerås, dans le cadre d'un contrat de 15 ans qui entrera en vigueur le 1er janvier 2028.

Dans le cadre du contrat, le groupe suédois de technologies pour la défense et la sécurité fournira à l'aéroport de Stockholm-Västerås une infrastructure entièrement numérisée, comprenant notamment une tour équipée de caméras, un poste de travail numérique permettant d'assurer le contrôle aérien à distance ainsi que des services météorologiques.

Au-delà de la fourniture de la technologie et des services de contrôle du trafic aérien, l'accord prévoit que Saab assurera la gestion et la maintenance de l'infrastructure numérique pendant toute la durée du contrat. Ce modèle doit permettre à l'aéroport de réduire ses coûts d'exploitation tout en facilitant l'intégration de futures évolutions technologiques.

Après les aéroports de Sundsvall-Timrå, Sälen, Örnsköldsvik et Linköping, Stockholm-Västerås deviendra le 5e aéroport dont Saab assurera le contrôle aérien depuis son centre de tours à distance (RTC) de Sundsvall. Cette technologie, déjà utilisée dans plusieurs aéroports, s'inscrit dans la transformation numérique du contrôle aérien actuellement à l'oeuvre en Suède et dans le reste du monde.

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