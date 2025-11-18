 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 964,43
-1,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Saab, Boeing et BAE Systems vont proposer des formations pour la Royal Air Force
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 16:55

Saab, Boeing et BAE Systems ont signé une lettre d'intention pour collaborer au programme d'entraînement sur avion à réaction rapide de la Royal Air Force.

Les entreprises collaboreront à la mise au point d'un système de formation intégrant des capacités d'entraînement réel et les systèmes de mission associés, et exploreront d'autres opportunités pour développer la chaîne d'approvisionnement britannique dans le domaine aéronautique.

' Ensemble, Boeing, Saab et désormais BAE Systems proposeront des solutions de formation innovantes afin de préparer au mieux les pilotes de la RAF à l'avenir, notamment aux chasseurs avancés de quatrième, cinquième et sixième générations ', a déclaré Bernd Peters, vice-président du développement commercial et de la stratégie chez Boeing Defense, Space & Security.

' Le partenariat solide entre Boeing et Saab a permis de développer le T-7, qui est la meilleure solution au monde pour la formation future des pilotes ', a déclaré Lars Tossman, directeur du secteur aéronautique de Saab.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank