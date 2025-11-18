Saab, Boeing et BAE Systems vont proposer des formations pour la Royal Air Force
Les entreprises collaboreront à la mise au point d'un système de formation intégrant des capacités d'entraînement réel et les systèmes de mission associés, et exploreront d'autres opportunités pour développer la chaîne d'approvisionnement britannique dans le domaine aéronautique.
' Ensemble, Boeing, Saab et désormais BAE Systems proposeront des solutions de formation innovantes afin de préparer au mieux les pilotes de la RAF à l'avenir, notamment aux chasseurs avancés de quatrième, cinquième et sixième générations ', a déclaré Bernd Peters, vice-président du développement commercial et de la stratégie chez Boeing Defense, Space & Security.
' Le partenariat solide entre Boeing et Saab a permis de développer le T-7, qui est la meilleure solution au monde pour la formation future des pilotes ', a déclaré Lars Tossman, directeur du secteur aéronautique de Saab.
