Saab avance vers la fourniture de six "GlobalEye" au Canada, le titre grimpe

Le groupe suédois gagne près de 2% à Stockholm après avoir franchi une nouvelle étape dans les discussions sur la future capacité canadienne de détection et de commandement aéroportés, après avoir été désigné fournisseur privilégié en mai.

Saab annonce avoir signé un accord préliminaire non contraignant avec l'Agence canadienne d'investissement pour la défense (DIA), fixant le cadre de négociations détaillées concernant son système GlobalEye pour l'Aviation royale canadienne.

Le programme envisagé prévoit l'acquisition de 6 appareils GlobalEye, accompagnés des systèmes associés, de la formation et du soutien. L'accord ne constitue toutefois ni un contrat ni un engagement d'achat.

Les discussions porteront notamment sur la configuration du système selon les besoins opérationnels du Canada, la participation industrielle, le développement des capacités et l'exécution du programme.

GlobalEye est une solution de détection lointaine et de commandement aéroportés (AEW&C) combinant des capteurs actifs et passifs pour détecter et identifier à longue distance les menaces potentielles.