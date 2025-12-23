Saab a signé un accord-pour un système radar avec l'Administration suédoise
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 15:23
L'accord-cadre inclut la Girafe 1X pour une utilisation dans différentes forces armées suédoises. La première commande comprend Giraffe 1X dans une configuration Compact Radar Module (CRM), ce qui permet une installation rapide et facile sur la plupart des plateformes.
Le système radar peut être utilisé pour la défense aérienne, la lutte contre les systèmes aériens sans pilote (C-UAS), la protection des bâtiments et des sites, et a des applications maritimes pour la plupart des types de navires.
" Par cet ordre, nous contribuons à renforcer immédiatement la capacité des forces armées suédoises à détecter les menaces en vol et en surface de la mer. C'est une nouvelle étape dans notre coopération avec FMV et les Forces armées suédoises pour renforcer les capacités de défense suédoises ", a déclaré Carl-Johan Bergholm, responsable de la zone d'activité Surveillance de Saab.
