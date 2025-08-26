S&P500 : Walgreens Boots Alliance remplacé par Interactive Brokers

(AOF) - L'intermédiaire financier, Interactive Brokers, remplacera le groupe de pharmacies Walgreens Boots Alliance au sein de l'indice S&P500 à partir du 28 août.
Valeurs associées
|62,7600 USD
|NASDAQ
|0,00%
|11,9700 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; AT&T, Eli Lilly, Regeneron Pharmaceuticals) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14%
-
par Alan Baldwin Sergio Perez et Valtteri Bottas seront de retour en Formule 1 la saison prochaine au volant de Cadillac, a annoncé mardi la nouvelle écurie de la catégorie reine. Le Mexicain et le Finlandais ont tous deux signé un contrat pluriannuel, a précisé ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Le titre Imerys a fortement corrigé ces dernières séances et revient à proximité d'une zone de soutien majeur qui pourrait susciter quelques achats à bon compte. Le seuil des 21 EUR pourrait, en effet, permettre une remobilisation du consensus ... Lire la suite
-
Le ministre de l'Intérieur et président de LR Bruno Retailleau a appelé mardi à "la résistance contre la fatalité", estimant qu'il y avait "un risque que la France se défasse" dans "ce monde en voie de liquéfaction avancée". Au lendemain de la décision de François ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer