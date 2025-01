S&P500 : net rebond grâce aux rachats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 22:50









(CercleFinance.com) - Le S&P500 enregistre un net rebond grâce à une vague de rachats à bon compte après 5 séances de repli consécutif: le gain de +1,25% du jour permet à l'indice de terminer la semaine sur une perte réduite à -0,5%... et surtout de ne pas compléter une figure de type 'tête/épaules' (6.008/6.090/6.040).

Le rebond qui vient de s'amorcer pourrait se prolonger en direction de 5.970, ensuite la barre des 6.000 constituera un test important, un scénario potentiellement baissier pourrait être écarté.





