S&P500 : alerte baissière majeure sous les 5.700Pts information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le S&P500 valide alerte baissière majeure sous les 5.700Pts, 12 séances seulement après avoir inscrit un nouveau record à absolu à 6.147Pts.

Un record qui constitue en réalité la seconde jambe d'un 'M' baissier sous 6.130 (précédent zénith du 24 janvier)... mais en élargissant un peu l'horizon de temps, un second 'M' se lit très bien en intégrant le zénith des 6.100 du 6 décembre 2024.

Pour éviter de se retrouver en situation délicate, il aurait fallu éviter d'enfoncer la base du 'M' (5.827Pts testé le 10 janvier) puis surtout ne pas casser l'ultime support des 5.780 du 13 janvier et 23 octobre 2024.

Dès lors, le premier objectif libéré par la cassure des 5.830 se situe vers 5.500 (avec une 'pause' possible vers 5.650, ex-zénith des 15 juillet et 30 août 2024), mais l'enfoncement de 5.780 ouvre la voie au test du support des 5.400 des 25 juillet et 6 septembre 2024.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.