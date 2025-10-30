 Aller au contenu principal
S&P Global relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte activité d'émission d'obligations
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Global SPGI.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, l'activité d'émission d'obligations ayant stimulé la croissance de ses activités de notation, ce qui a entraîné une hausse de 2,4 % de ses actions avant la clôture de la séance.

Les écarts de crédit, un indicateur crucial de la santé du secteur des entreprises, ont été relativement faibles au troisième trimestre, créant un environnement favorable à l'émission d'obligations.

Les émissions d'obligations d'entreprises étant élevées, le trimestre de septembre s'est avéré solide pour les agences de notation.

S&P prévoit désormais une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 7 % à 8 %, contre une prévision antérieure de 5 % à 7 %. Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 17,60 et 17,85 dollars, ce qui est supérieur à la prévision précédente de 17 et 17,25 dollars.

Le chiffre d'affaires de l'activité de notation de S&P a bondi de 12 % à 1,24 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'année précédente.

Les analystes s'attendent à ce que la forte dynamique d'émission d'obligations se poursuive, stimulée par la reprise des activités de fusion et d'acquisition, l'imminence de l'échéance de la dette et l'augmentation du financement des centres de données.

L'agence de notation Moody's MCO.N a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels au début du mois .

SIMPLIFICATION DU PORTEFEUILLE

S&P a également travaillé activement à la rationalisation de ses activités. La société a annoncé en avril qu'elle allait se séparer de son activité de mobilité et, au début du mois, elle a vendu sa coentreprise OSTTRA au gestionnaire d'actifs KKR KKR.N .

S&P a annoncé jeudi qu'elle céderait également ses activités Enterprise Data Management et thinkFolio, toutes deux hébergées au sein de la division Market Intelligence, dans les mois à venir.

L'intelligence économique, la plus grande activité de S&P, a été un autre point positif, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 6 % pour atteindre 1,24 milliard de dollars au troisième trimestre.

L'année dernière, S&P a remanié l'équipe de direction de la division "Market Intelligence". Au début du mois, elle a conclu un accord de 1,8 milliard de dollars pour With Intelligence, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés privés.

Sa branche indices a également brillé grâce à l'augmentation des niveaux de marché qui a stimulé les revenus basés sur les actifs. Cette activité a enregistré une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires trimestriel.

