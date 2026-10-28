S&P Global relève ses objectifs et pourrait se séparer de Capital IQ

Le groupe a battu le consensus au troisième trimestre et relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois. Il a surtout annoncé l'examen stratégique de Capital IQ et des activités de données associées, dont une possible cession.

S&P Global vend ses données financières à la plupart des salles de marché de la planète. Le groupe a annoncé mardi qu'il examinait l'avenir de Capital IQ et des activités de données associées, y compris une possible séparation, pour se recentrer sur la notation, les indices boursiers et l'énergie.

L'annonce accompagnait des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 3 678 MUSD, en hausse de 7%, contre 3 644 MUSD attendus par le consensus FactSet. Le bénéfice par action ajusté atteint 4,58 USD après 4,20 USD un an plus tôt, pour une prévision de 4,43 USD. Le bénéfice net part du groupe s'établit à 1 240 MUSD.

S&P Global a bouclé le 1er juillet la scission de sa division Mobility, désormais cotée séparément. Et Market Intelligence, la division qui abrite Capital IQ, traversait une phase de croissance ralentie, certains grands clients ayant allongé leurs renouvellements d'abonnement le temps de négocier les droits d'usage de leurs données par l'intelligence artificielle.

Les indices tirent le trimestre, la notation marque le pas

Les indices signent le quatorzième trimestre consécutif de revenus record, à 554 MUSD, en hausse de 20%. Les encours d'ETF adossés aux indices du groupe atteignent 6 517 MdsUSD en fin de trimestre, soit 26% de plus sur un an, et la marge de la division monte à 71,9%.

La notation financière progresse de 2% à 1 271 MUSD, pour des émissions facturées en hausse de 8%. L'écart s'explique par un report des émissions à haut rendement et des prêts bancaires vers la catégorie investissement, moins rémunératrice par dossier. L'énergie gagne 6% à 645 MUSD et Market Intelligence 7% à 1 263 MUSD.

La marge opérationnelle ajustée du groupe gagne 60 points de base à 53,5%, et 120 points de base en neutralisant la coentreprise OSTTRA, cédée fin 2025, qui apportait du résultat sans chiffre d'affaires et flattait donc la base de comparaison.

Des accords de confidentialité déjà signés sur Capital IQ

Le périmètre envisagé couvre Capital IQ et les données associées, dont SNL et Visible Alpha. Enterprise Solutions, RatingsDirect et RatingsXpress resteraient dans le groupe. Ces activités comptent environ 15 000 clients et plus de 355 000 utilisateurs.

Le directeur financier Eric Aboaf indique avoir déjà signé des accords de confidentialité avec plusieurs candidats et mandaté des conseils. Aucun calendrier n'est fixé, et la première mise à jour significative est annoncée pour la publication de février.

Côté prévisions, le groupe vise désormais un bénéfice par action ajusté de 17,70 à 17,95 USD, contre 17,50 à 17,75 USD auparavant, pour un consensus de 17,84 USD. La croissance du chiffre d'affaires publié est attendue entre 7,4% et 8,4%, contre 5,9% à 7,9% précédemment. S&P Global confirme viser plus de 7 MdsUSD de rachats d'actions sur l'année, le double de l'enveloppe annoncée en février, après 2,6 MdsUSD rachetés sur le seul troisième trimestre.

Le titre a effacé une hausse de 5% en séance

L'action gagnait 4,1% mardi avant l'ouverture et jusqu'à 5,3% en séance, avant de rendre ses gains et de terminer en baisse de 0,2% à 449,55 USD. Elle reste en hausse de 18% sur le mois d'octobre, son meilleur mois depuis novembre 2023.

Baird évoque "un bon trimestre et de bonnes prévisions" et juge le point d'entrée attractif. BMO Capital Markets estime que l'examen stratégique "devrait être un catalyseur positif". Mizuho qualifie la croissance des indices d'impressionnante.