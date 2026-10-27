S&P Global en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre -

** L'action de la société de données financières S&P Global

SPGI.N progresse de 4,1 % à 469 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un résultat net ajusté de 1,34 milliard de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, contre 1,28 milliard de dollars un an plus tôt

** Le chiffre d’affaires progresse de 7 % à 3,68 milliards de dollars, porté par les indices et les informations de marché, avec une croissance supplémentaire dans les secteurs de l’énergie et des notations

** La société entame une revue stratégique des options possibles, y compris une scission potentielle, pour Capital IQ et les activités de données associées

** 24 analystes sur 27 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat » et trois la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 515,05 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 8,8 % depuis le début de l'année