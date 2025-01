S&P Global : contraction marginale de l’économie de la zone euro en décembre

Commentant ces chiffres, Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank a déclaré : les données PMI " mettent (...) en évidence une stabilisation des nouveaux contrats obtenus par les entreprises et un ralentissement de la baisse de leurs affaires en attente. Les prestataires de services de la zone euro ont en outre la chance, contrairement aux fabricants, de ne pas être directement impactés par la menace d'une augmentation des droits de douane aux Etats-Unis ".

(AOF) - Le secteur privé de la zone euro a enregistré une contraction globalement conforme aux attentes en décembre, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,6 contre un consensus de 49,6 et après 48,3 en novembre. Le PMI des services a progressé à 51,6 en décembre après 49,5 en novembre. Il était attendu à 51,4.

