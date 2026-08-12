S&P 500 et Nasdaq finissent en hausse grâce à l'IA

* Le S&P 500 gagne 0,26%, le Nasdaq 0,54%, et le Dow Jones finit stable

* Les chiffres de l'inflation américaine conformes aux attentes

* Nouveau vent d'optimisme sur l'IA

Le S&P 500 et le Nasdaq ont fini en hausse mercredi grâce à la publication de chiffres de l'inflation américaine conformes aux attentes et à une nouvelle phase d'engouement pour l'IA.

Le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 20,30 points, soit 0,26% à 7.748,50 points, et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a gagné 143,04 points, soit 0,54% à 26.588,488 points.

L'indice Dow Jones .DJI a quant à lui cédé 0,04%, ou 21,58 points, à 53.770,27 points.

Les prix à la consommation aux États-Unis n'ont que légèrement augmenté sur un mois en juillet (+0,1%) et ralenti à +3,4% en rythme annuel, grâce notamment à une baisse des prix de l'essence pour le deuxième mois d'affilée, ce qui pourrait affaiblir les arguments en faveur d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale le mois prochain.

"La réaction du marché est plutôt positive car il craignait des résultats plus mauvais", explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

Côté valeurs, Coreweave CRWV.O , nouvel acteur du "cloud" (informatique dématérialisée) spécialisé dans l'intelligence artificielle, a vu son action bondir de 19% après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et relevé ses prévisions d'investissement.

Des opérateurs de centres de données ont également progressé, IREN IREN.O a gagné près de 10%, Applied Digital

APLD.O 4,9% et Nebius Group NBIS.O s'est envolé de 34% après des résultats trimestriels là encore supérieurs aux estimations.

Super Micro Computer SMCI.O , fabricant de serveurs et autres équipements pour les centres de données, a également grimpé de 19% après avoir dévoilé des projections de résultats pour 2027 au-delà des attentes.

Les fabricants de puces ont profité de cet optimisme, Nvidia

NVDA.O prenant 3% et Micron Technology MU.O 4,9%.

L'indice PHLX des semi-conducteurs a progressé de 2,5% mais reste inférieur d'environ 15% à son record de clôture inscrit le 22 juin dernier.

(Rédidé par Noel Randewich; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)