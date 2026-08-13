Des traders spécialisés dans les contrats à terme et les options travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE), à New York

Le S&P 500 et le ‌Nasdaq ont fini en hausse mercredi grâce à la publication de chiffres ​de l'inflation américaine conformes aux attentes et à une nouvelle phase d'engouement pour l'IA. Le Standard & Poor's 500 a pris 20,30 points, soit 0,26% à 7.748,50 ​points, et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a gagné 143,04 points, soit 0,54% à ​26.588,488 points.

L'indice Dow Jones a quant à ⁠lui cédé 0,04%, ou 21,58 points, à 53.770,27 points.

Les prix à ‌la consommation aux États-Unis n'ont que légèrement augmenté sur un mois en juillet (+0,1%) et ralenti à +3,4% en rythme annuel, grâce ​notamment à une baisse ‌des prix de l'essence pour le deuxième mois d'affilée, ce ⁠qui pourrait affaiblir les arguments en faveur d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale le mois prochain.

"La réaction du marché est plutôt ⁠positive car il craignait ‌des résultats plus mauvais", explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille ⁠chez Dakota Wealth.

Côté valeurs, Coreweave, nouvel acteur du "cloud" (informatique dématérialisée) spécialisé dans ‌l'intelligence artificielle, a vu son action bondir de 19% après ⁠avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre ⁠et relevé ses ‌prévisions d'investissement.

Des opérateurs de centres de données ont également progressé, IREN a gagné ​près de 10%, Applied Digital 4,9% ‌et Nebius Group s'est envolé de 34% après des résultats trimestriels là encore supérieurs aux estimations.

Super ​Micro Computer, fabricant de serveurs et autres équipements pour les centres de données, a également grimpé de 19% après avoir dévoilé des ⁠projections de résultats pour 2027 au-delà des attentes.

Les fabricants de puces ont profité de cet optimisme, Nvidia prenant 3% et Micron Technology 4,9%.

L'indice PHLX des semi-conducteurs a progressé de 2,5% mais reste inférieur d'environ 15% à son record de clôture inscrit le 22 juin dernier.

(Rédidé par Noel Randewich; Jean-Stéphane Brosse ​pour la version française)