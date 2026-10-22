S&P-500 et Nasdaq dans le rouge avec des doutes sur l'IA ravivés

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones marquant une hausse à la marge, à la suite des résultats trimestriels de géants technologiques américains ayant ravivé les craintes à propos des investissements massifs déployés dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a pris 0,02%, ou 11,89 points, à 52.867,98 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 93,74 points, soit 1,21%, à 7.663,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 694,00 points (2,60%) à 26.008,86 points.

Il s'agit pour le Nasdaq du repli le plus important sur une séance depuis le 5 juin dernier. Le Dow Jones, qui était également dans le rouge dans l'après-midi, a effacé ses pertes initiales pour basculer dans le vert juste avant la cloche.

Bien que ses résultats au troisième trimestre, publiés mercredi soir, ont battu le consensus, Meta Platforms META.O a décliné de 7% pour avoir communiqué un déficit de cash flow en raison de ses dépenses dans l'IA et annoncé l'émission de nouvelles actions sans droit de vote afin de soulever des fonds.

Autre membre du groupe des "Sept Magnifiques" de Wall Street ayant communiqué ses résultats trimestriels la veille après la clôture, Tesla TSLA.O a cédé 3,1% en dépit d'un flux de trésorerie positif inattendu et de prévisions de dépenses revues à la baisse pour cette année.

Le secteur des semiconducteurs .SOX , parmi les principaux catalyseurs cette année, a chuté de 6,7%, soit son plus lourd repli depuis le 23 juin dernier. Plusieurs fabricants de puces, dont Western Digital WDC.O , Intel INTC.O , ADM ADM.O , Sandisk SNDK.O et Marvell MRVL.O , ont plongé de plus de 8%.

"C'est un jour magnifique à Wall Street. La seule partie du marché qui a vraiment souffert est la technologie, qui a été l'enfant chéri des marchés jusqu'en juin", a commenté Paul Nolte, stratégiste chez Murphy & Sylvest, dans l'Illinois.

"Les investisseurs commencent à voir certaines incohérences dans le récit sur l'IA", a-t-il poursuivi. "Et cela a un impact sur les indices parce qu'ils sont largement tournés vers la technologie".

Par ailleurs, les prix du pétrole ont grimpé à un pic de cinq mois alors que les Houthis alignés sur l'Iran ont lancé de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite. Une crainte persiste sur le risque que le conflit au Moyen-Orient alimente l'inflation au-delà des prix énergétiques et contraigne la Réserve fédérale (Fed) à maintenir des taux d'intérêt élevés.

Des données du département américain du Travail montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis restent proches de creux de plusieurs décennies, suggérant que le marché de l'emploi est stable - ce qui pourrait permettre à la Fed de se focaliser sur la lutte contre l'inflation.

Les marchés financiers anticipent que la banque centrale américaine relèvera ses taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

En parallèle, la saison des résultats trimestriels bat son plein, avec 111 des entreprises du S&P-500 ayant déjà communiqué leurs résultats. Parmi elles, 83% ont battu les attentes des analystes, d'après des données LSEG.

Procter & Gamble PG.N a prévenu que les pressions sur les coûts pourraient nuire à son bénéfice, mais son titre a pris 5,6% en raison de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre.

Lockheed Martin LMT.N a progressé de 7,0% après avoir relevé ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'année.

Spotify SPOT.N a également fini en hausse, de 11,1%, à la suite de prévisions supérieures au consensus pour le trimestre en cours.

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(Rédigé par Jean Terzian)