Ryman Hospitality conclut un accord de 1,38 milliard de dollars pour le Grande Lakes Orlando

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Ryman Hospitality Properties RHP.N a conclu lundi un accord en vue d'acquérir le Grande Lakes Orlando Resort, en Floride, pour 1,38 milliard de dollars auprès de Trinity Investments, une opération qui renforce la présence de cette société d'investissement immobilier spécialisée dans l'hôtellerie (REIT) sur le marché des séjours de loisirs haut de gamme et des voyages en groupe.

L'action de la société reculait de 4% avant l'ouverture de la Bourse.

* Cette opération souligne l’intérêt constant des investisseurs pour les grands complexes touristiques, qui bénéficient de la demande tant des vacanciers que des groupes d’entreprise sur le marché américain du voyage.

* Grande Lakes avait été acquis en 2018 par une coentreprise regroupant des fonds gérés par Trinity Investments et Elliott Management, qui avait ensuite entrepris une rénovation majeure et un repositionnement du complexe touristique d’Orlando.

* Ce complexe de 409 acres comprend un hôtel JW Marriott de 1 010 chambres, un hôtel Ritz-Carlton de 582 chambres et un parcours de golf de 18 trous conçu par Greg Norman.

* Marriott International continuera à gérer l’établissement sous les enseignes JW Marriott et Ritz-Carlton.

* Ryman prévoit de finaliser la transaction concernant Grande Lakes au troisième trimestre 2026.

* Au début du mois, Ryman a annoncé un chiffre d’affaires de 748,98 millions de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street qui s’élevaient à 735,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.