Ryanair va supprimer un million de sièges supplémentaires en Espagne l'hiver prochain, rapporte Europa Press

Des avions de la compagnie aérienne Ryanair, à Malaga

MADRID (Reuters) -Ryanair prévoit de réduire le nombre de ses vols au départ et à destination des aéroports régionaux espagnols en réponse à l'augmentation des frais de l'opérateur aéroportuaire contrôlé par l'État, Aena, a rapporté mercredi Europa Press, citant Eddie Wilson, un cadre supérieur du transporteur irlandais.

La compagnie aérienne annoncera officiellement mercredi prochain une réduction de sa capacité au départ et à destination des aéroports régionaux d'environ un million de sièges passagers au cours de l'hiver prochain, a déclaré Eddie Wilson, directeur général de Ryanair DAC, la plus importante des cinq filiales exploitées par le groupe, selon Europa Press.

Ryanair, première compagnie aérienne d'Espagne en termes de passagers, avait déjà annoncé en janvier une réduction de 800.000 sièges dans les aéroports régionaux du pays pendant la saison estivale.

Aena, qui a approuvé une augmentation de 6,5% des redevances pour les compagnies aériennes l'année prochaine afin de financer en partie l'expansion des principaux aéroports de Madrid et de Barcelone, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Rédigé par Inti Landauro, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)