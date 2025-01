Ryanair va recevoir une livraison de 29 nouveaux Boeing 737 en 2025

(AOF) - La compagnie aérienne Ryanair a annoncé qu'elle prendrait livraison de 29 nouveaux Boeing 737 en 2025, ce qui représente un investissement de 3 milliards de dollars dans des technologies aéronautiques de pointe. Ces nouveaux avions B737 qui réduisent les émissions de CO2 de 16% et le bruit de 40% (tout en transportant 4% de passagers en plus), seront affectés à des aéroports bon marché dans les pays de l'Union Européenne où les gouvernements stimulent la croissance de l'aviation, comme la Suède, l'Italie, l'Espagne et la Pologne.