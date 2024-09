Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: sollicite l'IAA pour davantage de créneaux de vols information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir sollicité l'Autorité de l'aviation irlandaise (IAA) afin d'obtenir des créneaux supplémentaires pour des vols affrétés par Leinster Rugby vers Bristol, La Rochelle et Cardiff en décembre 2024, ainsi qu'en janvier et février 2025, afin de permettre à l'équipe de participer à la Coupe d'Europe de Rugby à XV ainsi qu'aux matches de championnat.



Ryanair craint que l'IAA refuse ces créneaux en raison du plafond de trafic de l'aéroport de Dublin imposé en 2007.



La compagnie aérienne exhorte le ministre des Transports, Eamon Ryan, à ordonner à l'IAA d'approuver ces créneaux supplémentaires, y compris pour les vols de Noël et les matchs internationaux de rugby.



Ryanair a envoyé une lettre officielle au ministre pour lever le plafond de 32 millions de passagers à l'aéroport de Dublin.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 316,00 GBX LSE +4,28%