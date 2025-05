Ryanair: signe un partenariat avec Atlas information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé son partenariat avec Atlas, une société mondiale de voyage spécialisée dans la distribution de voyages à bas prix (LCC).



Atlas sera désormais autorisée à proposer les vols à bas prix de Ryanair à son réseau de partenaires OTA.



Atlas est le troisième partenaire ' agrégateur OTA approuvé ' de Ryanair qui desservira à la fois les marchés européens et asiatiques.



Atlas rejoint également la liste croissante des partenaires ' OTA approuvés ' de la compagnie aérienne, notamment Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Travelfusion, Paxport, Kiwi, TUI, On the Beach, eSky, El Corte Inglés, Omio, Trip.com et Braganza.



Dara Brady, CMO de Ryanair, a déclaré : ' Cet accord garantit également que les clients qui réservent un vol Ryanair par l'intermédiaire de l'un des partenaires OTA d'Atlas auront accès à leur compte myRyanair sans avoir à effectuer la vérification client de Ryanair et recevront directement toutes les mises à jour essentielles sur les vols'.





