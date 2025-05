Wall Street rassurée par l'accord commercial entre Londres et Washington

Un opérateur à la Bourse de New York, le 8 mai 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, portée par l'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui fait espérer une détente plus généralisée de l'offensive douanière lancée par Donald Trump.

Le Dow Jones a gagné 0,62%, l'indice Nasdaq 1,07% et l'indice élargi S&P 500 0,58%.

"Un accord commercial - même s'il s'agit d'un accord de principe - est ce que les marchés attendaient", commente, dans une note, Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Donald Trump a annoncé jeudi une première trêve dans son offensive commerciale mondiale sous la forme d'un compromis "historique" avec Londres, même si les détails du texte indiquent une portée plutôt limitée.

Ce compromis, négocié depuis plusieurs semaines, permettra au Royaume-Uni de s'ouvrir davantage aux produits américains, pour "plusieurs milliards de dollars", "en particulier pour le boeuf américain, l'éthanol et quasiment tous les produits que produisent nos chers agriculteurs", a assuré Donald Trump.

Côté britannique, Keir Starmer a parlé d'un accord "extrêmement important" pour l'industrie automobile et la sidérurgie britanniques. En particulier, la taxe de 25% imposée par les Etats-Unis sur les voitures importées sera réduite à 10% pour les véhicules britanniques, selon Downing Street.

Une source du gouvernement britannique a précisé à l'AFP qu'il ne s'agissait pas d'un accord de libre-échange à part entière entre les deux alliés historiques, plutôt d'un "document de conditions générales" établissant des compromis, ainsi qu'un cadre pour des discussions approfondies plus tard.

"Le Royaume-Uni pourrait être le premier des nombreux dominos à tomber, le premier des nombreux accords commerciaux à être conclus", juge auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Si l'administration parvient à conclure d'autres accords dans la foulée, elle contribuera grandement à la guérison d'un marché boursier malmené cette année", ajoute Chris Zaccarelli.

Donald Trump a assuré que la Chine tout comme l'Union européenne (UE) voulaient passer des accords avec lui.

"Les observateurs du marché se tournent en particulier vers Genève, où les États-Unis et la Chine tenteront d'aplanir leurs divergences ce week-end", écrit Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le président américain a prévu que les négociations avec Pékin seraient "considérables" et demandé que le marché chinois "s'ouvre" aux entreprises américaines.

Par ailleurs, Wall Street continue de se montrer optimiste après la décision de la banque centrale américaine (Fed) de maintenir ses taux inchangés.

Lors de la conférence de presse suivant cette décision mercredi, le patron de l'institution Jerome Powell "a simplement rappelé que la Fed reste dépendante des données économiques qui restent bonnes", ce qui rassure les investisseurs, estime Sam Stovall.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait nettement à 4,39%, contre 4,27% mercredi en clôture.

Côté indicateurs, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties en baisse par rapport à la période précédente et en deçà des attentes des analystes.

Au tableau des valeurs, Boeing a été recherché (+3,44%) après que le ministre américain du Commerce a affirmé qu'une compagnie aérienne britannique allait annoncer jeudi une commande totale de dix milliards de dollars auprès du constructeur aéronautique.

Le fabricant de beignets Krispy Kreme a lui plongé de plus de 24% après avoir annoncé qu'il allait "réévaluer" son partenariat avec McDonald's, qui lui permet de vendre ses donuts dans certains restaurants du géant des fast-foods.

L'entreprise a aussi suspendu ses prévisions pour l'année en cours en raison du réexamen de ce partenariat et de la "faiblesse macroéconomique".

Les laboratoires pharmaceutiques ont reculé après des informations du média Politico assurant que Donald Trump chercherait à réduire les coûts des médicaments proposés dans le cadre du plan Medicare. Eli Lilly a lâché 3,25%, AbbVie a reculé de 1,33% et Regeneron Pharmaceuticals a perdu 2,36%.

