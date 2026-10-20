Ryanair se montre optimiste quant à l'obtention de la certification du Boeing MAX 10 en octobre

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par Philip Blenkinsop

Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , s'est dit mardi optimiste quant à l'obtention, ce mois-ci, de la certification américaine du Boeing BA.N 737 MAX 10, ce qui permettrait à la plus grande compagnie aérienne européenne de recevoir 16 de ces appareils début 2027.

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a indiqué le mois dernier qu'elle suspendait la certification du 737 MAX 10 de Boeing, longtemps retardée, jusqu'à ce qu'un problème logiciel récemment révélé soit résolu, ce qui constitue le dernier revers en date pour les efforts du constructeur aéronautique visant à commercialiser la plus grande version de son avion le plus vendu.

“Boeing espère obtenir la certification du MAX 10, ce nouvel avion, avant la fin du mois d’octobre. Nous en sommes désormais aux dix derniers jours d’octobre. Nous sommes plutôt optimistes quant au respect de cette échéance,” a déclaré M. O’Leary à Reuters.