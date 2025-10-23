 Aller au contenu principal
Ryanair renforce sa présence en Pologne pour l'hiver 2025
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 15:41

Ryanair annonce son programme de vols hiver 2025 pour Wroclaw, comprenant 38 lignes dont 6 nouvelles vers Newcastle, Londres Luton, Séville, Pescara, Lamezia et Athènes. Avec 7 avions basés sur place, représentant un investissement de 700 millions USD, la compagnie renforce sa position de premier transporteur de la région.

L'aéroport accueillera 2,5 millions de passagers cette année et plus de 2500 emplois sont soutenus localement. Ryanair ouvre également 100 postes de cadets pilotes pour 2026 afin de soutenir la croissance du groupe.

Michal Kaczmarzyk, président de Buzz (groupe Ryanair), souligne que Wroclaw reste un aéroport clé en Pologne et appelle les passagers à profiter de la promotion de billets dès 119 PLN sur le site ryanair.com.

