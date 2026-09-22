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Ryanair profite de signaux favorables autour d'Ormuz même si AlphaValue réduit sa cible
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 14:33
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Le titre s'envole de 3,6% à Dublin, autour des 23,5 euros en début d'après-midi, propulsé par des signaux positifs en provenance d'Ormuz. L'Iran pourrait en effet rouvrir le détroit à condition que les Etats-Unis relâchent leur pression militaire sur la République islamique. Cette mesure est susceptible d'entraîner une forte décrue des cours du pétrole. De son côté, AlphaValue a publié plus tôt dans la journée une note confirmant son conseil "accumuler" sur le titre de la compagnie irlandaise, avec un objectif de cours abaissé de 26,9 à 25,5 EUR.

Selon Arthur Kuntz, l'analyste en charge du dossier, la réduction récente des capacités avant l'hiver limite les coûts sur la partie non couverte du carburant, mais traduit aussi la difficulté immédiate de Ryanair à poursuivre sa stratégie historique d'expansion lors des replis de marché.

Le bureau d'études estime toutefois que les réductions de capacités également décidées par Wizz Air et easyJet devraient atténuer la pression concurrentielle et faciliter la répercussion des coûts du carburant dans les tarifs.

AlphaValue souligne enfin le bilan en trésorerie nette, le modèle à bas coûts, la discipline d'allocation du capital et la politique prudente de couverture du carburant. Les prévisions de bénéfice par action sont abaissées de 9,11% pour 2026 et de 17,3% pour 2027.

Cette analyse passe néanmoins au second plan après les récents développements au Moyen-Orient.

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