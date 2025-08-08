Ryanair presse la France de réformer son contrôle aérien information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 12:47









(Zonebourse.com) - Ryanair fait savoir qu'elle a demandé au ministre des Transports Philippe Tabarot de réformer en urgence les services français de contrôle aérien jugés défaillants.



Entre le 1er janvier et le 4 août 2025, plus de 41 100 vols et 7,3 millions de passagers de la compagnie ont été retardés en raison de la mauvaise gestion, du manque de personnel et de grèves dites 'récréatives'.



Le transporteur estime que 90% de ces retards auraient pu être évités grâce à la protection des survols lors des grèves et à une dotation complète en personnel pour les premiers départs quotidiens.



Ryanair appelle également la Commission européenne et les passagers à exiger des gouvernements une gestion plus efficace du contrôle aérien.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 942,250 GBX LSE 0,00%