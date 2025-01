Ryanair: présente ses propositions & objectifs pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce ses résolutions pour 2025, appelant les gouvernements européens à adopter des politiques favorisant la croissance de l'aviation, du tourisme et de l'emploi.



La compagnie demande l'abolition des taxes aériennes, citant des exemples de succès récents en Suède et en Irlande, et critique les hausses de taxes en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.



Elle exhorte également à réduire les frais de contrôle aérien (ATC), à résoudre les retards ATC par un meilleur personnel et des réformes, et à éliminer 'les contraintes artificielles de croissance', comme le plafonnement du trafic à l'aéroport de Dublin.



La compagnie indique prévoir d'augmenter son trafic annuel de 200 à 300 millions de passagers grâce à la livraison de 350 nouveaux avions et insiste sur la nécessité de politiques propices à cette croissance pour renforcer la connectivité et l'économie européenne.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 569,00 GBX LSE -1,32%