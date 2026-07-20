Ryanair pique du nez après ses résultats, l'avis des analystes

La compagnie aérienne low-cost a présenté des résultats trimestriels en dessous des attentes, marqués par un fort renchérissement du kérosène non couvert et une baisse des prix des billets. Malgré une hausse du trafic, la rentabilité s'est nettement dégradée. Le marché ne s'y trompe pas : le titre cède près de 4,5% à Dublin, à 24,8 EUR.

Ryanair a publié ce matin des résultats décevants au titre du 1er trimestre de son exercice comptable 2027, laissant notamment apparaitre un repli de 34% du bénéfice net publié sur un an, à 538 MEUR, tandis que le consensus, plus optimiste, ciblait 640 MEUR.

Cette baisse s'explique principalement par l'envolée du prix des 20% de carburant non protégés par des instruments de couverture, ainsi que par un recul des tarifs : la compagnie a en effet abaissé son tarif moyen de 6% afin de stimuler la demande.

Ainsi, le chiffre d'affaires n'a progressé que de 1% à 4,38 MdsEUR (le consensus visait 4,449 MdsEUR) et la hausse du trafic de 6%, à 61,3 millions de passagers, a finalement été absorbée par la baisse des tarifs. Les coûts opérationnels ont bondi de 11% à 3,81 MdsEUR, tandis que les coûts unitaires ont augmenté de 5%.

Sur le plan financier, Ryanair a remboursé en mai sa dernière obligation de 1,2 MdEUR, ce qui laisse désormais le groupe sans dette. Au 30 juin, la trésorerie brute dépassait 2,8 MdsEUR, et le groupe a indiqué avoir réalisé environ 90% de son programme de rachat d'actions de 750 MEUR.

"Notre politique prudente de couverture du carburant (80% des besoins de l'exercice 2027 couverts à environ 67 USD par baril) protège les résultats du groupe dans un contexte de forte volatilité des prix du pétrole et renforce notre avantage en matière de coûts par rapport à nos concurrents européens", a essayé de mettre en avant Michael O'Leary, le directeur général.

Pour la suite de l'exercice comptable 2027, Ryanair confirme ses perspectives de trafic avec un objectif de 216 millions de passagers, soit une croissance de 4%. Le groupe indique que 80% de ses besoins en carburant jusqu'en mars 2027 sont couverts à environ 67 USD par baril, mais souligne qu'il est trop tôt pour fournir une prévision de bénéfice net compte tenu de la faible visibilité sur les réservations du second semestre et des incertitudes liées notamment aux conflits géopolitiques, au prix du carburant non couvert et aux mouvements de contrôle aérien en Europe.

L'avis des analystes

Réagissant à cette publication, Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur Ryanair, avec un objectif de cours inchangé à 32,50 EUR. Le broker estime que le principal point de déception provient de l'évolution des tarifs estivaux, désormais attendus en légère baisse sur un an alors qu'ils étaient précédemment anticipés stables. Cette inflexion est, selon lui, susceptible de peser sur le titre à court terme.

Chez Panmure Liberum, l'analyste Gerald Khoo confirme sa note son conseil "achat" avec une cible de 26,5 EUR et évoque lui aussi la déception concernant les perspectives tarifaires du deuxième trimestre, désormais attendues en légère baisse sur un an alors qu'elles étaient auparavant anticipées stables. "Cette évolution pourrait peser sur les attentes du marché, même si le repli des prix du carburant constitue un facteur de soutien susceptible d'en compenser partiellement l'impact", indique-t-il en substance.

Le bureau d'études ajoute que les fondamentaux de long terme restent néanmoins attractifs grâce au faible niveau de coûts de Ryanair, à sa position de leader et à la solidité de son bilan, malgré des vents contraires à court terme.

De son côté, Oddo BHF reste "neutre" sur le dossier, avec une cible de 27 EUR. Le broker évoque "une tonalité des perspectives plus prudente que prévu", la compagnie anticipant désormais des tarifs du deuxième trimestre en légère baisse alors que le marché attendait une évolution stable. Cette évolution pourrait entraîner des révisions baissières des attentes de bénéfices du consensus, pointe la note.

Le bureau d'études juge néanmoins que Ryanair reste l'acteur le mieux positionné parmi les compagnies à bas coûts grâce à un profil de croissance plus discipliné et à un bilan solide.

Enfin, UBS confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 30,45 EUR. L'analyste considère que la combinaison d'un début d'exercice inférieur aux attentes, d'une remontée des prix du pétrole et d'une visibilité limitée sur la saison estivale devrait exercer une pression sur le titre à court terme.

UBS souligne toutefois que Ryanair maintient ses objectifs de croissance du trafic et conserve un bilan particulièrement solide après l'extinction de sa dette brute.