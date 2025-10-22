 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 210,56
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair ouvre deux lignes low-cost depuis Friedrichshafen vers l'Espagne dès l'été 2026
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 16:25

Ryanair annonce le lancement de vols low-cost au départ de Friedrichshafen à compter de l'été 2026, reliant la ville allemande à Alicante (2 vols hebdomadaires) et Palma de Majorque (3 vols hebdomadaires). Cette expansion renforce la connectivité du lac de Constance et s'inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à développer son réseau régional en Allemagne.

Le transporteur critique toutefois la politique fiscale du gouvernement fédéral, notamment la hausse de 24% de la taxe aérienne introduite en mai 2024, qui a entraîné la suppression de 24 lignes et la réduction de 800 000 sièges pour l'hiver 2025.

Marcel Pouchain Meyer, responsable communication DACH, appelle Berlin à 'supprimer la taxe aérienne et réduire les coûts d'accès' afin de relancer le trafic.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank