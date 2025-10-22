Ryanair ouvre deux lignes low-cost depuis Friedrichshafen vers l'Espagne dès l'été 2026
Le transporteur critique toutefois la politique fiscale du gouvernement fédéral, notamment la hausse de 24% de la taxe aérienne introduite en mai 2024, qui a entraîné la suppression de 24 lignes et la réduction de 800 000 sièges pour l'hiver 2025.
Marcel Pouchain Meyer, responsable communication DACH, appelle Berlin à 'supprimer la taxe aérienne et réduire les coûts d'accès' afin de relancer le trafic.
