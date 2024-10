Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair:les vols sont disponibles sur la plateforme Etraveli information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 17:24









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé que ses vols sont désormais disponibles sur les plateformes d'Etraveli Group - un fournisseur mondial de technologies de pointe pour les vols.



Il s'agit de la dernière étape du partenariat entre Etraveli Group et Ryanair, suite à leur accord ' Approved OTA ' annoncé en juillet 2024.



Cette intégration arrive juste à temps pour la saison d'hiver, permettant aux clients d'Etraveli Group de réserver facilement des vols Ryanair sur le réseau de plus de 240 destinations de la compagnie indique le groupe.



'Grâce à ce partenariat, Etraveli Group garantit à ses clients un processus de réservation transparent, en veillant à ce que leurs coordonnées et leurs informations de paiement soient communiquées en toute sécurité à Ryanair' rajoute le groupe.



'Cette collaboration souligne l'engagement continu du groupe Etraveli à élargir son offre et à fournir à ses clients les meilleures options de voyage disponibles'.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 428,00 GBX LSE 0,00%