Ryanair, leader en matière de coûts unitaires ?

La chasse aux coûts porte ses fruits chez Ryanair : l'arrivée des nouveaux Boeing 737 MAX-10, couplée à l'internalisation de la maintenance et à une discipline maintenue sur ses coûts, devrait permettre à la compagnie de creuser son avantage en la matière, estime Bernstein.

Ryanair devrait préserver et renforcer son avantage en matière de coûts au cours des prochaines années grâce à l'arrivée du Boeing 737 MAX-10, attendue à partir de 2027. Selon les analystes de chez Bernstein, ces nouveaux appareils devraient permettre de réduire le coût par siège-kilomètre disponible (CASK) d'environ 14% par rapport au 737 NG et de 7% par rapport au 737-8200.

Le courtier met aussi en avant l'accord de 15 ans conclu avec CFM International, qui permettra d'internaliser progressivement la maintenance des moteurs : cette stratégie pourrait générer un taux de rentabilité interne de 23% et des économies cumulées de 0,5 à 0,8 MdEUR sur la durée du programme.

Enfin, les analystes pointent aussi la forte productivité du personnel, la stabilité des accords sociaux et la flexibilité du réseau de Ryanair, qui permet à la compagnie de déplacer rapidement ses capacités vers les aéroports les plus compétitifs.

Au total, le courtier considère que ces différents leviers devraient permettre à Ryanair de préserver, voire renforcer son leadership européen en matière de coûts unitaires.

Peu avant midi, le titre cédait un peu plus de 1% à Dublin, pénalisé par la remontée des coûts du carburant liée aux incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient.