Ryanair: le bénéfice net a plus que doublé au T1 information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 09:51









(Zonebourse.com) - Ryanair annonce que son chiffre d'affaires a atteint 4,34 milliards d'euros au terme du 1er trimestre de son exercice fiscal, clôt en juin 2025, en hausse de 20% par rapport à la même période un an plus tôt, porté par une hausse des tarifs de 21%.



Si les coûts opérationnels ont augmenté de 5%, à 3.42 milliards d'euros, le bénéfice après impôt ressort à 820 ME, en hausse de 128%.

Le compagnie précise avoir transporté 57,9 millions de passagers au cours de la période, en hausse de 4%.



La compagnie dispose d'un bilan solide, avec 2,0 MdsEUR de trésorerie nette au 30 juin, après 1 MdEUR d'investissements et de remboursements. Elle prévoit de rembourser 2,1 MdsEUR de dette d'ici 10 mois. Ryanair a été intégrée à l'indice MSCI World et pourrait rejoindre le FTSE Russell en septembre. Un rachat d'environ 1,6 M d'actions a été effectué pour 39 MEUR.



Ryanair annonce que son trafic devrait croître de seulement 3 % en FY26 pour atteindre 206 millions de passagers, en raison des retards persistants de livraisons de Boeing. La compagnie anticipe une inflation modérée des coûts unitaires, atténuée par la livraison de nouveaux B737, une couverture carburant favorable et un bon contrôle des coûts.



En l'absence de visibilité sur le S2, Ryanair n'émet pas encore de prévision de résultat net pour FY26, tout en visant une progression raisonnable du bénéfice.





