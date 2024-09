Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: lance son programme d'hiver à Shannon information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - Ryanair a officiellement lancé son programme d'hiver 2024 vers/depuis l'aéroport de Shannon, avec 17 itinéraires, y compris des destinations de vacances urbaines, comme Budapest, Édimbourg, Cracovie, Liverpool, Londres et Manchester, ainsi qu'Alicante, Lanzarote, Malaga et Tenerife.



Ryanair a également ajouté des vols supplémentaires à 5 de ses itinéraires les plus populaires au départ et à destination de l'aéroport de Shannon pour l'hiver 2024 - Kaunas, Cracovie, Londres, Manchester et Tenerife.



L'horaire d'hiver 2024 de Ryanair à Shannon sera exploité par les 3 avions de la compagnie aérienne basés à Shannon - dont 2 sont des B-737 Gamechangers ce qui représente un investissement de 300 millions de dollars à Shannon et soutient plus de 1 000 emplois locaux.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 410,00 GBX LSE +2,25%