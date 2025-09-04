Guerre en Ukraine : la Russie se targue d'être "à la pointe" des prothèses de membres grâce à ses soldats blessés au front

Selon des données avancées par le gouvernement russe, le nombre de membres prothétiques délivrés en 2024 a bondi de 65% par rapport à 2021, ce qui représente 60.000 dispositifs de plus.

Des soldats russes sur la place Rouge de Moscou, le 29 septembre 2022 (illustration) ( AFP / ALEXANDER NEMENOV )

"Nous sommes probablement à la pointe dans ce domaine". Par la voix de la vice-ministre de la Défense du Kremlin, la Russie s'est félicitée d'être un des pays les plus avancés dans le domaine des prothèses de membres, en raison du nombre de soldats ayant dû y recourir après avoir combattu en Ukraine.

Le nombre de militaires russes tués ou blessés depuis le début de ce conflit en 2022 est un secret d'Etat, mais pourrait atteindre des centaines de milliers selon des estimations indépendantes. Réputée parente du Vladimir Poutine, la vice-ministre Anna Tsiviliova a ainsi fait l'éloge du "moteur" que représentent les soldats revenant d'Ukraine pour les innovations russes dans le domaine des prothèses. Celles-ci peuvent être utilisées pour remplacer un membre, par exemple une jambe ou un bras.

"Nous sommes probablement à la pointe dans ce domaine" , a assuré Anna Tsiviliova lors d'un forum économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, jeudi 4 septembre. "Ce sont précisément les participants à l'opération militaire spéciale qui nous ont permis d'atteindre un tel niveau", a-t-elle ajouté, en utilisant l'euphémisme imposé par le Kremlin pour désigner l'assaut d'ampleur en Ukraine.

Anna Tsiviliova est sous sanctions américaine, européennes et britanniques pour son rôle dans l'offensive russe en Ukraine. Selon des médias, elle est la cousine de Vladimir Poutine, un lien de parenté qui n'a jamais été officiellement confirmé en Russie. Londres l'a cependant qualifiée de "cousine" du président russe, tandis que l'Union européenne s'était contenté d'indiquer qu'elle était un membre de sa famille proche. Vladimir Poutine a affirmé l'an dernier qu'environ 700.000 soldats russes combattaient en Ukraine.

Carte montrant les zones contrôlées par les forces russes dans le Donbass, au 24 août 2025, à partir des données fournies par l'ISW, qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP) ( AFP / Sylvie HUSSON )

Le média russe indépendant Mediazona et la BBC ont dit avoir identifié plus de 125.000 soldats russes tués en trois ans et demi de conflit, mais pensent que le chiffre réel est bien plus élevé. Selon Mediazona, le taux de mortalité des forces russes sur le front ukrainien aurait même connu en novembre 2024 un pic atteignant près de 3.000 soldats tués par semaine .