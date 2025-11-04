Ryanair lance sa nouvelle liaison entre Manchester et Rovaniemi
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 15:49
Ryanair opérera 2 vols par semaine sur cette nouvelle route pour l'hiver 2025, offrant aux clients encore plus de choix et des correspondances régulières.
La directrice de la communication de Ryanair, Jade Kirwan, a déclaré : 'Cette nouvelle liaison hivernale sera opérée deux fois par semaine, s'ajoutant au programme déjà de Ryanair pour l'hiver 2025'.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
