Ryanair lance sa nouvelle liaison entre Manchester et Rovaniemi
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 15:49

Ryanair a annoncé que le premier vol de sa nouvelle liaison pour l'hiver 2025 entre Manchester et Rovaniemi a décollé hier.

Ryanair opérera 2 vols par semaine sur cette nouvelle route pour l'hiver 2025, offrant aux clients encore plus de choix et des correspondances régulières.

La directrice de la communication de Ryanair, Jade Kirwan, a déclaré : 'Cette nouvelle liaison hivernale sera opérée deux fois par semaine, s'ajoutant au programme déjà de Ryanair pour l'hiver 2025'.

