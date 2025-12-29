Ryanair lance "la plus importante offre commerciale" de son histoire
29/12/2025
Ryanair a annoncé vendredi 26 décembre le lancement de la plus importante offre commerciale de son histoire, avec plus de 10 millions de sièges mis en vente à prix réduits pour la saison estivale 2026, dans le cadre de réservations anticipées.
Cette promotion concerne l'ensemble du réseau de la compagnie, qui dessert plus de 235 destinations en Europe, incluant des destinations loisirs et des grandes villes européennes.
L'offre est accessible dès à présent via l'application et le site internet de Ryanair et vise à stimuler la demande très en amont de la saison estivale.La compagnie précise que les tarifs promotionnels sont limités et susceptibles d'être rapidement épuisés.
Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, souligne que cette opération constitue "la plus grande promotion jamais réalisée par la compagnie" et met en avant "une valeur exceptionnelle" pour les voyageurs planifiant leurs vacances d'été 2026.
