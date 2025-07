Ryanair: exhorte von der Leyen à agir contre les grèves information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - La compagnie Ryanair a publié aujourd'hui sur son site Internet une lettre ouverte adressée par son CEO, Michael O'Leary, à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'enjoignant à protéger le marché unique du transport aérien lors des grèves des contrôleurs aériens français ou... à démissionner !



La compagnie irlandaise dénonce en effet depuis plusieurs jours l'inaction de la Commission face aux récentes grèves estivales des contrôleurs aériens en France, qui ont entraîné l'annulation de 1 500 vols et perturbé les voyages de plus de 270 000 passagers européens.



Selon Ryanair, 90 % de ces annulations auraient pu être évitées si les survols de l'espace aérien français avaient été garantis durant ces mouvements sociaux. Michael O'Leary estime que la Commission se trompe en qualifiant la gestion du trafic aérien de compétence strictement nationale, rappelant que la préservation du marché unique relève bien de sa responsabilité.



Il juge ' inacceptable que la présidente von der Leyen reste les bras croisés alors que le marché unique du transport aérien est paralysé ', soulignant qu'aucun autre mode de transport n'est ainsi interrompu.



Ryanair exige donc des 'mesures immédiates' pour protéger les survols ou le départ d'Ursula von der Leyen au profit d'un dirigeant qui défendra les intérêts des passagers européens.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 942,250 GBX LSE 0,00%