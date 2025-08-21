 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ryanair exhorte la France à réformer son contrôle aérien
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 12:58

(Zonebourse.com) - Ryanair affirme avoir subi depuis plus de 45 000 vols retardés depuis le début de l'année en raison de la mauvaise gestion, du manque de personnel et des grèves qu'il juge 'récréatives' des services de contrôle aérien (ATC) français, affectant plus de 8 millions de passagers.

Sur le seul mois du 21 juillet au 20 août, 1,5 million de passagers supplémentaires ont été touchés, dont 90% des retards auraient pu être évités, selon la compagnie, par deux mesures : protéger les survols lors des grèves nationales et garantir des effectifs complets au démarrage de la première vague quotidienne de vols.

La société appelle le ministre des Transports Philippe Tabarot à engager une réforme urgente, soulignant que les retards dus à l'ATC français sont désormais 'les pires d'Europe'.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
