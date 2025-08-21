Ryanair exhorte la France à réformer son contrôle aérien
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 12:58
Sur le seul mois du 21 juillet au 20 août, 1,5 million de passagers supplémentaires ont été touchés, dont 90% des retards auraient pu être évités, selon la compagnie, par deux mesures : protéger les survols lors des grèves nationales et garantir des effectifs complets au démarrage de la première vague quotidienne de vols.
La société appelle le ministre des Transports Philippe Tabarot à engager une réforme urgente, soulignant que les retards dus à l'ATC français sont désormais 'les pires d'Europe'.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le militant prodémocratie Jimmy Lai ne faisait que "commenter les affaires du monde", a fait valoir sa défense jeudi à Hong Kong lors des plaidoiries finales de son procès au titre de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. L'homme d'affaires âgé de ... Lire la suite
-
En Allemagne, des batteries usagées de voitures électriques démarrent une seconde vie: elles sont reconditionnées pour stocker de l'électricité issue des énergies renouvelables. Un procédé pour soutenir la transition énergétique du pays, encore dépendant du charbon ... Lire la suite
-
Les actionnaires de Mediobanca ont rejeté jeudi la proposition du directeur général de la banque Alberto Nagel visant à racheter Banca Generali, une acquisition qui aurait créé le deuxième plus grand gestionnaire de patrimoine d’Italie. Ce résultat constitue un ... Lire la suite
-
Johnson & Johnson s'est engagé jeudi à investir deux milliards de dollars (1,82 milliard d’euros) en Caroline du Nord pour étendre sa présence manufacturière aux Etats-Unis alors que l’administration de Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer