Ryanair est convaincu que Boeing livrera les premiers MAX 10 à temps
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ryanair est confiant de recevoir sa première livraison de jets 737 MAX 10 de Boeing

BA.N dans les délais prévus, début 2027, après la certification attendue des avions au troisième trimestre 2026, a déclaré jeudi le directeur général du groupe, Michael O'Leary.

Le mois dernier, M. O'Leary a déclaré à l'adresse qu'il était "optimiste, mais pas confiant" quant au calendrier de la première tranche de 150 jets MAX 10 commandés par la compagnie.

Son évaluation plus optimiste fait suite à une conversation, il y a deux semaines, avec Stephanie Pope, responsable des avions commerciaux de Boeing.

"Ils nous ont écrit pour nous confirmer qu'ils prévoyaient de nous livrer ces Max 10 au printemps 2027... Nous ne pensons pas qu'il y aura de retard dans la livraison de notre premier (livraison)," a déclaré M. O'Leary lors d'une conférence de presse.

