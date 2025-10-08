Ryanair en bonne voie pour compenser la baisse des tarifs de 2024 selon O'Leary

Conférence de presse de Michael O'Leary, PDG de Ryanair

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair estime être en bonne voie pour rattraper cette année la baisse de 7% de ses tarifs enregistrée en 2024, a déclaré le directeur général Michael O'Leary à Reuters mercredi .

"Le trafic est en avance sur l'objectif (...) Les tarifs devraient augmenter de 7% sur l'ensemble de l'année", a déclaré Michael O'Leary qui se trouvait à Madrid, ajoutant que les prix enregistrés cet été étaient "à peu près" aux niveaux de l'été 2023.

Le directeur général a déclaré que les résultats annuels dépendraient toutefois fortement des prix pratiqués au troisième trimestre de la compagnie - qui comprend la période de Noël - et au quatrième trimestre, pour lesquels la compagnie a actuellement "très peu de visibilité".

Il a ajouté que la faiblesse de l'économie en Grande-Bretagne et en France entraînait une sensibilité aux prix, incitant les consommateurs de ces pays à se tourner vers Ryanair au détriment de compagnies nationales comme British Airways ou Air France.

"En ce moment, il semble y avoir moins de demande pour les voyages transatlantiques vers l'Amérique - je pense que (le président américain Donald) Trump a en quelque sorte aliéné les gens - et plus de gens passent leurs vacances autour de la Méditerranée et de l'Europe, et cela a été très bon pour les affaires de Ryanair", a déclaré Michael O'Leary.

