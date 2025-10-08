Ryanair en bonne voie pour compenser la baisse des tarifs de 2024-O'Leary

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair RYA.I estime être en bonne voie pour rattraper cette année la baisse de 7% de ses tarifs enregistrée en 2024, a déclaré le directeur général Michael O'Leary à Reuters mercredi .

"Le trafic est en avance sur l'objectif (...) Les tarifs devraient augmenter de 7% sur l'ensemble de l'année", a déclaré Michael O'Leary qui se trouvait à Madrid, ajoutant que les prix enregistrés cet été étaient "à peu près" aux niveaux de l'été 2023.

Le directeur général a déclaré que les résultats annuels dépendraient toutefois fortement des prix pratiqués au troisième trimestre de la compagnie - qui comprend la période de Noël - et au quatrième trimestre, pour lesquels la compagnie a actuellement "très peu de visibilité".

Il a ajouté que la faiblesse de l'économie en Grande-Bretagne et en France entraînait une sensibilité aux prix, incitant les consommateurs de ces pays à se tourner vers Ryanair au détriment de compagnies nationales comme British Airways ICAG.L ou Air France AIRF.PA .

"En ce moment, il semble y avoir moins de demande pour les voyages transatlantiques vers l'Amérique - je pense que (le président américain Donald) Trump a en quelque sorte aliéné les gens - et plus de gens passent leurs vacances autour de la Méditerranée et de l'Europe, et cela a été très bon pour les affaires de Ryanair", a déclaré Michael O'Leary.

(Reportage Corina Pons, rédigé par David Latona ; version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)