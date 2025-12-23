Ryanair écope d'une amende de €255 mlns en Italie pour ses relations avec des agences de voyage

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mardi avoir infligé une amende de plus de 255 millions d’euros à Ryanair RYA.I , la plus grande compagnie aérienne à bas coûts d’Europe, pour abus de position dominante dans ses relations avec les agences de voyages.

Le régulateur a déclaré que la compagnie aérienne aurait bloqué ou rendu plus difficile pour les agences de voyages, sur le plan économique ou technique, d'avoir la possibilité de proposer des vols Ryanair combinés avec ceux de ses concurrents ou avec d’autres services.

Dans un communiqué publié sur son site internet, Ryanair a qualifié la décision de "bizarre et infondée". La compagnie a défendu son modèle de distribution directe, qu’elle juge plus avantageux pour les consommateurs, et a déclaré qu’elle ferait immédiatement appel.

Le gendarme italien de la concurrence a déclaré avoir reproché à la compagnie aérienne d’avoir d’abord introduit des procédures de reconnaissance faciale, puis bloqué les paiements des agences de voyages en ligne (OTA) et, enfin, imposé des accords de partenariat avec des agents de voyages, limitant leur capacité à proposer Ryanair dans des forfaits de voyage.

"Sa position dominante découle non seulement de sa part de marché importante, qui continue de croître, mais aussi de nombreux autres indicateurs... (qui) contribuent à donner à Ryanair un pouvoir de marché important et la capacité d'agir indépendamment des concurrents et des consommateurs", a déclaré l'autorité de la concurrence dans un communiqué.

L’abus présumé de position dominante aurait eu lieu d’avril 2023 jusqu’au moins avril de cette année, a ajouté l'autorité.

