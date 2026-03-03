 Aller au contenu principal
Ryanair donne la priorité au rapatriement de ses clients depuis la Jordanie, selon son directeur général
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 12:32

La priorité de Ryanair RYA.I est de rapatrier ses clients de Jordanie et la compagnie n'a pas beaucoup de capacité disponible pour aider à d'autres rapatriements, mais elle essaiera de le faire dans la mesure du possible, a déclaré mardi le directeur général Michael O'Leary.

"Il est certain que nous essaierons de contribuer aux rapatriements chaque fois que nous le pourrons", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Varsovie. "Mais nous nous concentrons sur nos clients qui sont actuellement bloqués en Jordanie."

Guerre en Iran

