Ryanair donne la priorité au rapatriement de ses clients depuis la Jordanie, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La priorité de Ryanair RYA.I est de rapatrier ses clients de Jordanie et la compagnie n'a pas beaucoup de capacité disponible pour aider à d'autres rapatriements, mais elle essaiera de le faire dans la mesure du possible, a déclaré mardi le directeur général Michael O'Leary.

"Il est certain que nous essaierons de contribuer aux rapatriements chaque fois que nous le pourrons", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Varsovie. "Mais nous nous concentrons sur nos clients qui sont actuellement bloqués en Jordanie."