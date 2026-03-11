 Aller au contenu principal
Eli Lilly va investir $3 mds en Chine, demande l'autorisation de commercialiser un médicament amaigrissant
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:21

Une vue de drone montre le logo d'Eli Lilly

Eli Lilly ‌a annoncé mercredi son intention d'investir trois milliards de ​dollars (2,58 milliards d'euros) en Chine au cours de la prochaine décennie, visant à renforcer la capacité de production ​de son traitement expérimental contre le diabète de type 2 et ​l'obésité, l'orforglipron.

Le laboratoire américain ⁠a soumis une demande de commercialisation pour l'orforglipron auprès ‌de l’autorité chinoise de régulation des médicaments à la fin 2025, a indiqué Eli ​Lilly dans son ‌communiqué sur WeChat.

Orforglipron, agoniste oral non peptidique ⁠du GLP-1 à prise quotidienne, a permis à des adultes en surpoids sans diabète de perdre 12,4% ⁠de leur poids ‌corporel sur 72 semaines à la dose ⁠la plus élevée lors d’un essai clinique de ‌phase avancée.

Dans une autre étude, l'orforglipron a ⁠aidé à maintenir la perte de poids ⁠chez les patients ‌passant de son injection de GLP-1, connue sous le ​nom de Zepbound aux ‌États-Unis, et de l'injection Wegovy de son concurrent Novo Nordisk.

Eli Lilly vise ​également à mettre en place un système de fabrication et d'approvisionnement localisé pour les formes ⁠orales solides, ajoute le communiqué.

L'annonce intervient avant le sommet qui réunira ce mois-ci le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

(Andrew Silver et la rédaction de Pékin; version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

