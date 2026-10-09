Ryanair dévoile 29 nouvelles liaisons pour l'été 2027

La compagnie aérienne irlandaise a annoncé l'ouverture à la réservation de 29 nouvelles liaisons pour la saison estivale 2027, première étape du déploiement de son programme de vols.

Ryanair prévoit d'exploiter plus de 2 500 liaisons desservant 230 destinations à travers son réseau européen. Parmi les nouvelles routes figurent notamment Alicante-Naples, Athènes-Turin, Budapest-Leeds Bradford, Newcastle-Rhodes ou encore Palerme-Marrakech.

Ces 29 liaisons sont d'ores et déjà disponibles à la réservation sur le site internet et l'application de la compagnie, qui transporte plus de 214 millions de passagers par an.

Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, précise que d'autres ouvertures de lignes seront annoncées dans les prochains mois, dans le cadre de l'expansion du réseau européen du transporteur.

Peu avant 15h, le titre reculait de 0,77% à la Bourse de Dublin.