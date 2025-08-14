Ryanair annonce que les réservations pour l'été restent fortes et que les tarifs se maintiennent

(Ajout de commentaires de la directrice générale) par Fatos Bytyci

Ryanair RYA.I enregistre une très forte demande à travers l'Europe et est "raisonnablement optimiste" quant à la réalisation de ses objectifs pour l'été, a déclaré la directrice générale Michael O'Leary lors d'une interview jeudi.

Elle a également félicité Boeing BA.N pour avoir accepté de livrer certains avions plus tôt que prévu, mettant ainsi fin à une série de retards qui ont freiné le taux de croissance de la compagnie aérienne.

"Nous enregistrons des réservations importantes pendant les mois d'été... Les tarifs se maintiennent", a déclaré Michael O'Leary, ajoutant que les réservations étaient supérieures d'environ 1 % à ce qu'elles étaient à la même période de l'année dernière.

Elle a réitéré ses prévisions de juillet , selon lesquelles les tarifs moyens devraient augmenter de près de 7 %, en fonction des réservations de proximité pour le reste du deuxième trimestre de la compagnie aérienne, qui se termine le 30 septembre.

Il n'y a eu aucun signe de changement de programme de la part des consommateurs en raison des vagues de chaleur de cet été, a-t-elle ajouté.

Boeing, qui doit livrer cet hiver les 29 derniers appareils de la commande actuelle de Ryanair, des 737 MAX, a accepté de livrer sept appareils en août et sept en septembre, en avance sur le calendrier convenu précédemment.

Michael O'Leary s'est exprimé à Tirana, où elle a annoncé un doublement de la capacité, qui passera à 4 millions de passagers par an, et l'installation de trois avions à l'aéroport à partir d'avril prochain.