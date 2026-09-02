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Ryanair abaisse son objectif annuel de trafic pour limiter son exposition au carburant non couvert pour l'hiver
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 08:55
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Ryanair RYA.I , la plus grande compagnie aérienne low-cost d’Europe, a revu mercredi à la baisse son objectif de trafic pour l’exercice 2027, le ramenant de 216 millions à 214 millions de passagers, afin de réduire son exposition aux fluctuations des prix du pétrole non couvertes pendant la saison hivernale.

La compagnie aérienne basée à Dublin a également averti que le maintien des prix élevés du pétrole, le kérosène s'établissant actuellement à environ 140 dollars le baril (120,93 euros), pourrait entraîner une hausse des tarifs aériens sur les vols court-courriers en Europe.

Avec 80% de son kérosène couvert jusqu'en mars 2027 à environ 67 dollars le baril, Ryanair prévoit une nouvelle année bénéficiaire, même si son bénéfice après impôts devrait rester en deçà du niveau record atteint au cours de l'exercice 2026. La compagnie n'a pas fourni davantage de détails.

(Rédigé par Yamini Kalia à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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